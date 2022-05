Mickael FRAGO

Gérant de l'entreprise E.M.I, depuis 2001 au Mayet de Montagne, avec pour activités

la mécano soudure, la chaudronnerie, la tuyauterie, l’usinage ainsi que la peinture industrielle sur site.

Spécialisé dans les fabrications sur mesure en acier, inox et aluminium.



Je propose aux professionnels comme aux particuliers des fournitures (visserie, quincaillerie, etc.), accessoires et consommables pour la soudure, des E.P.I sur mesures (Protections auditives moulées et Lunettes de protection avec correction), de l’outillage professionnel, etc.