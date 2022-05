Mickael FRANKE

La société FORDESS a pour activité principale l’assistance technique en tant que dessinateur projeteur TP/VRD, Infrastructures, Grands Projets… et peut aussi vous apporter les services d’un géomètre pour vos relevés topographiques, implantations et récolements.



FORDESS met également à disposition ses compétences pour former vos équipes sur les logiciels AutoCAD, Covadis, et en Topographie dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.



La société est essentiellement active sur le secteur nord de la France.



Mes compétences :

AutoCAD

Covadis

Topographie

Formateur