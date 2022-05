Dans le cadre de l'ouverture de notre nouvelle agence Crédit Expert à Chalon sur Saône, je souhaiterai vous rencontrer afin de me présenter et faire votre connaissance.



Je suis courtier en prêts immobiliers avec un concept qui repose sur une absence totale d’honoraires pour nos clients !!! De plus je suis issus du milieu bancaire, maîtrise parfaitement les risques et les techniques pour répondre à toutes les demandes de prêts financiers. Un savoir-faire apprécié de nos clients et partenaires qui a fait ses preuves depuis plus de 8 ans



Nos procédures sont rapides et efficaces :



- Organisation d'un rendez-vous avec les clients

- Analyse du dossier et retour immédiat à l'apporteur sur la faisabilité du dossier

- Recherche et négociation du financement auprès des différents partenaires bancaires

- Accompagnement personnalisé jusqu'à la signature définitive de l'acte authentique



Conscient qu'une relation se construit sur la durée et se mesure sur l'efficacité, je souhaiterai vous rencontrer afin que nous puissions échanger sur notre concept et que vous puissiez nous tester par la suite!



Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à ma démarche et j'espère pouvoir vous rencontrer prochainement.



A très bientôt,



Mickael GAGE



Mes compétences :

Financement immobilier