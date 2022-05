Mickael GALGUEN

J'ai commencé à livbag en 1998 en tant qu'ouvrier en radiographie par rayon X, très vite j'ai porté un intérêt tout particulier à la technique d'essai de générateur pyrotechnique, je me suis spécialisé, jusqu’à faire une formation en interne pour devenir technicien .Depuis 5 ans, je manage une équipe de 10 personnes, j'ai accentué mes connaissances en programmation informatique, langage VBA, PHP, SQL, JavaScirpt, HTML.Et maintenant je cherche encore a progresser dans les techniques de développement informatique, le management ne me convient pas, j'ai essayé, j'ai compris, next.



Mes compétences :

Assiduité

Autonomie

Moteur dans la dynamique de recherche de root caus

Perfectionniste

Amélioration continue