Mickaël GASTON

Ingénieur d'affaires chez CONSEPT depuis 2008, j'ai pu depuis développer l'activité sur la région Sud-Ouest avec une présence à Tarbes, Pau, Tulle, Figeac, Bordeaux et Toulouse.

Le PLM, le BE, l'Ingénierie, les Méthodes, la Prépa, la Qualité, l'Informatique sont autant de métiers que nous maitrisons.

Nos activités s'articulent autour du PLM, de l'Ingénierie, du BE et du BM et l'Informatique.

Gérant l'agence Sud-Ouest (25 collaborateurs actuellement), nous sommes présents chez les grands acteurs de l'industrie.



Que vous soyez, Candidat, Client ou futur Client, nous espérons que vous apprécierez la visite virtuelle de notre site et que vous y découvrirez tous les services que nous sommes en mesure de vous proposer.



N'hésitez surtout pas à me contacter. Je me ferais un plaisir de vous assister dans la planification, la conception et la réalisation de tous vos projets.