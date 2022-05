Mickael GAUTRON

Communiquer pour vous démarquer, vous différencier, innover et générer du business.



Nemo met à votre disposition ses compétences pour vous proposer des offres en communication globale. Nous travaillons à vos cotés sur vos problématiques de stratégie de marque, de positionnement, identité visuelle, édition, internet et multimédia. Notre équipe est composée de consultants, concepteurs, rédacteurs, créatifs et analystes Web.

Notre objectif est d’apporter un réel accompagnement, une proximité dans le suivi des dossiers et du conseil sur les outils de votre réussite. Nous aimons bousculer

les codes et démontrer sans cesse notre créativité.

Nos profils, complémentaires et variés, constituent une équipe efficace et pleine d’idées... parfois même (et ça fait du bien...) un peu déjantée !