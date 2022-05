Mickaël GAUVIN

Résumé



En tant qu'indépendant, je réalise chez mes clients des projets ambitieux tant sur le plan technique que

fonctionnel. Je suis passionné par les nouvelles technologies et suis de près les nouvelles du monde de l'Open Source. Cette veille technologique me permet de faire plus aisément des propositions en adéquation avec les demandes de mes clients.



Domaines d'Expertises



J'ai une bonne connaissance de l'écosystème J2EE et plus récemment, suite à l'abandon par Adobe de la technologie Flex, je me suis perfectionné au niveau des technologies JavaScript. Je suis en fait

un adepte de CoffeeScript et m'adonne à la conception de projets basés sur AngularJS qui est pour moi ce qui se rapproche le plus de Flex. J'ai suivi également depuis 2011 des formations en ligne sur Scala, un langage que j'affectionne beaucoup, notamment pour l'apport du paradigme fonctionnel mais aussi pour les outils qui en découlent, tels que le framework Play ou la bibliothèque Akka.



Mes compétences :

CoffeeScript

Java EE

Eclipse RCP

Spring

AspectJ

AngularJS

Hibernate

C++