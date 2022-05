Mickael GAUVRIT

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Régie publicitaire des radios NRJ, Chérie Fm, Nostalgie, Rire&Chansons et MFM nous exploitons également les espaces publicitaires des chaînes TV (NRJ 12, NRJ Hits).



Nous beneficions d'une large offre de communication web integrant les sites internet des marques radios ainsi que des references du type YOUTUBE, Allociné.com, seloger.com, mappy et Ebay... Nous sommes également Régie locale de l'offre GOOGLE ADWORDS.



Le pôle Hors Média de cette structure, l'organisation d'opérations de marketing direct, promotion des ventes, event et sponsoring, RP est un axe majeur de la stratégie en place et est également la cellule dans laquelle j'évolue actuellement.



Le positionnement NRJ Global Régions : Avoir un véritable rôle de conseil en communication cross média auprès de nos annonceurs locaux, régionaux et nationaux.