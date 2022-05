Mickael GERON

Motivations : Le défi, le challenge, l'apprentissage constant.



Domaine & Secteur d'activité : L’Éclairage Public, Le Réseau Électrique, Les Travaux Publics, Industrie du béton



Compétences : Conduite de Travaux/Gestion de projets - Qualité/Santé/Sécurité/Environnement/Developpement Durable



Qualités : Honnête, Dynamique, Assidu, Volontaire.



Défauts : Ambitieux, Contrôlant, Spontané, Prudent.



Projets réalisés :



1) Plan d'Aménagement Lumière Bruges, Bègles, Bazas ( Projets d'économie d'énergies des parcs d'éclairage Public de 2500 à 5000 points lumineux )



2) Renouvellement et mise en place des certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 sur 10 centres de travaux, et management du système QSE sur site



3) Conduite de travaux électriques pour le marché Branchement ERDF sur la Charente Maritime et management de 10 équipes



#De la discussion jaillit la lumière !



Mes compétences :

Coordination de travaux

Travaux publics

Qualité Sécurité Environnement

Amélioration des performances

Gestion de projets

Éclairage public

Économie d'énergie

Développement durabe

Audit

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

Kanban

Kaizen