Mickael GILBERT

Graphiste de la région parisienne (Palaiseau) spécialisé dans la création de supports de communication, d'identités visuelles et de sites internet. Je suis attiré par le milieu du graphisme depuis toujours et plus particulièrement du graphisme appliqué au webdesign et à l'internet. C'est donc naturellement que je me suis orienté vers un diplôme d'Infographiste Multimédia".



Suite à ce diplôme, et ce pour parfaire mes compétences en la matière, j'ai décidé de me lancer en tant que Freelance. La possiblité de faire partager mes connaissances et les utliser dans le monde professionnel est une chance de pouvoir continuer mon apprentissage tout en étant confronter à la réalité du monde de l'entreprise.



Mes compétences :

Création de site internet

Création identité visuelle

WebDesigner