Chef de Projet Industriel, mon parcours m'a permis de développer des compétences dans le pilotage technique et financier ainsi que dans le management d'équipe technique.

Je maîtrise particulièrement la machine spéciale, le convoyage et la machine tournante.

Mon objectif est de poursuivre sur ces axes de compétence et de m'ouvrir à d'autres domaines d'intervention.



Mes compétences :

Convoyage

Machines tournantes

Machine spéciale