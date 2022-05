Mickaël GIROIRD

Je suis auto-entrepreneur en pose adhésive sur véhicule léger et sur facade d'entreprise

A l'heure actuelle j'ai repris mes études j'ai l'année dernière obtenu mon diplôme niveau Bac en vendeur conseillé commercial ,j'ai donc continué sur un Bac+2 Gestion d'Unité Commerciale dans l'entreprise Intermarché de Cholet

Je suis courageux, motivé et Assidu dans mon travail

Je suis disponible pour tout renseignement ou autre informations



Mes compétences :

Pose adhésive

Utilisation logiciel adobe illustrator

Découpe adhésive sur machine ARISTOMAT

utilisation machine sérigraphie 1/2, 3/4, et auto