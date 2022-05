Mickaël GOMES

J’ai depuis toujours un goût prononcé pour le challenge et une soif d’apprentissage à toute épreuve. Volontaire, souhaitant évoluer rapidement, j’ai trouvé l’ensemble de ces caractéristiques avec Predictis, l'entreprise qui m'a donner la chance de débuter cette activité avec des bases solides et des partenaires bien en place sur les marchés.

Faisant partie du Groupe Premium, Predictis compte aujourd’hui plus de 300 commerciaux mandataires, spécialisés dans l’épargne retraite, les solutions patrimoniales et la prévoyance à destination des particuliers et professionnels.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations.