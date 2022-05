Mickael GRANDIN

Dans le cadre de ma mission, je m'attache,à réaliser les C.A. définis dans ma fiche d'objectif:

Ventes de produits et prestations déterminées, Ventes sur les branches d'activités et profils clients ciblés.

Gère un portefeuille de clients stratégiques avec lesquels nous lions des relations durables.

Développe et élabore des plans d'actions commerciales adaptées aux besoins spécifiques des clients définis dans une Politique Commerciale.

Communication permanente par le biais de l'outil informatique: Objectifs, potentiels, orientations, veille concurrences, plans d'actions, planning, rapports.

Responsable de l'éthique de vente, des conseils prodigués auprès de la clientèle.

Œuvre en équipe dans une recherche permanente de stratégies de différenciations pour développer des affaires profitables.

Assure une fréquence de visites minimum en clientèle.

Travaille en "Home office".

Utilisation d'Office Entreprise 2007.



Mes compétences :

Anglais

Automatismes

Automatismes industriels

Commercial