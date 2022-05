Mickael GRANIER

J'ai commencé comme ouvrier dans l'agroalimentaire puis chef d'équipe, responsable production puis directeur de site avec 3 ateliers à diriger comprenant 35 salariés à l'année et environ 90 en période de Noel. Après quelques années j'ai démissionné pour prendre un poste de responsable d'une agence d'intérims ce qui était une erreur car c'était principalement un travail de commercial . Après une mauvaise expérience d'un poste de responsable production en Vendée où les normes d'hygiène n'étaient pas respectées, j'ai changé de voie professionnelle en me lançant dans le bâtiment comme manœuvre dans différents domaines (Parquet, peinture, électricité, chape liquide carrelage...) afin d'apprendre et voir ce qui pourrait me plaire. J'ai ensuite intégré une entreprise de placo puis menuiseries/placo pendant 10 ans ce qui me plaisait réellement. Ensuite j'ai pris un poste de conducteur de travaux ce qui m'a réellement plu...Malheureusement l'entreprise a déposé le bilan 5 mois aprés mon arrivée.. J 'aimerais retrouver ce type de poste mais ma faible expérience me pénalise. J'espère vivement retrouver une entreprise dans laquelle je pourrais m'investir et démontrer mon savoir-faire et enfin trouver un patron qui ait envie de recruter un autodidacte . Je suis prêt à faire une formation si nécessaire.



