LAgence AGM est née de notre Passionné Mickaël Gratigny. Agenceur, Diplômé du BTS Agencement de lEnvironnement Architectural. Depuis 2005, son sérieux et ses compétences sont au service dune clientèle par une écoute, une étude et une proposition.

La création d'espace intérieur et laménagement extérieur sont de notre service, nos spécialités. Laménagement de comble, de cuisine. Ré-harmoniser lespace de vie ou la création dun agrandissement, lagence est capable de vous écouter, vous conseiller et vous suivre dans votre projet.

Nous sommes dans la mesure délaborer un dossier desquisse comprenant des plans et de la 3D, dexécuter un permis de construire, de vous proposer nos partenaires pour des travaux et piloter vos chantiers.



Mickaël Gratigny

Agence AGM - Le Havre

06.95.36.47.52

agence.agm@gmail.com

https://agence-agm.fr



Mes compétences :

Modélisation 3D

Adobe Photoshop

Décoration

AutoCAD

Design graphique

Sketch up

Architecture d'intérieur

Dessin 3D