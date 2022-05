Mickael GRELIER

Nouvelle génération d'agents immobiliers

Devenir agent immobilier indépendant, en organisant votre activité selon votre disponibilité et vos objectifs de rémunération (activité principale ou complément de revenu), c’est désormais possible avec le réseau national ICOCC.



Votre fonction : Sur un secteur géographique qui vous est commercialement réservé, en véritable agent immobilier, vous mettez en relation des propriétaires souhaitant vendre leurs biens immobiliers avec des acquéreurs. Vous assurez également la promotion d’un parc de gestion-locative.



Ce que vous apporte le réseau ICOCC : Pour vous conduire à la réussite dans un environnement professionnel efficace, ICOCC met à votre disposition un accompagnement de qualité :

- une formation STARTUP au métier d’agent immobilier qui assure votre démarrage ;

- une formation professionnelle continue qui soutient votre progression ;

- Des outils pour votre communication locale avec notamment un journal bimensuel d’annonces en 2 000 exemplaires pour votre propre secteur géographique ;

- Des outils pour votre communication internet avec votre espace dédié sur le siteArray

- Des outils pour votre travail au quotidien (logiciel intuitif de transaction immobilière, Fichiers communs, mailings,…)

- la parution de vos annonces sur 95% du trafic Web-immobilier via les sites d’annonces les mieux référencés (leboncoin, logicimmo, explorimmo,…) ;

- une assistance commerciale de proximité assurée par un animateur territorial (signature sous 24 heures de vos compromis de vente) ;

- Une assistance technique, administrative et informatique permanente assurée par la tête de réseau ;

- Une veille régulière sur l’activité immobilière nationale et régionale avec une information hebdomadaire ;

- un territoire commercial réservé ;

- Une rémunération attractive.



En rémunération, vous percevez entre 70 et 98 % des honoraires de transactions, avec une progression par paliers en fonction du montant des transactions. La rémunération annuelle de nos meilleurs commerciaux peut atteindre et dépasser les 90 000 euros.



Vous ne payez pas de droit d’entrée. Vous bénéficiez d’une couverture légale professionnelle (attestation préfectorale).



Type de contrat : agent commercial indépendant, auto-entrepreneur, salarié porté.



Profil pour ce poste :

Vous bénéficiez d’une expérience réussie dans l’immobilier ou dans l’action commerciale : cette expérience sera un atout non négligeable mais non indispensable car avec nos méthodes nous assurerons votre maîtrise de la transaction immobilière.



Le plus important pour réussir chez ICOCC c’est :

- La volonté de vouloir devenir son propre patron pour être rémunéré à la hauteur de ses résultats ;

- La fibre commerciale qui vous anime et vous assure un bon relationnel ;

- Le souhait d’évoluer au sein d’une structure partageant des valeurs de groupe et des exigences de qualité.



Merci d'adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail (recrutement@icocc.fr)