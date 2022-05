J'ai obtenu mon BTS Comptabilité Gestion des Organisations au Lycée La Salle à Troyes, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Grâce à mes formations et à l'expérience que j'ai acquise durant mes nombreux stages, j'ai pu approfondir mes connaissances théoriques et les mettre en pratique au cours de situations variées.



Je suis sûr qu'avec mes connaissances et mon envie de toujours apprendre, je peux vous apporter beaucoup. Je suis motivé, jeune et sérieux.

De plus, j'estime disposer d'une bonne capacité d'adaptation et de travail en équipe.

Mon engagement dans le travail et le respect des règles de l'entreprise en témoigne.



Je me tiens à votre disposition pour vous fournir tous renseignements complémentaires.



En vous remerciant de l'attention que vous aurez bien voulu me porter.





Cordialement,





Mickaël Grimont



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe

EBP

Gestion commerciale

Sage

SAP