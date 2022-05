Mickaël GROS

+10 ans d'expérience dans le e-commerce et le webmarketing, de 2009 à 2017 pour ALLOPNEUS (groupe MICHELIN) le leader de la vente de pneus sur Internet (Top 10 e-commerce FR / +250M CA en 2016).



En 2017 je confonde LILM, la marketplace premium de l'artisanat d'art sur-mesure. LILM aide les particuliers, décorateurs ou architectes qui recherchent des objets authentiques et de grande qualité à personnaliser et commander rapidement leurs pièces en ligne à prix d'atelier.



Mes compétences :

Webmarketing

Gestion de projet