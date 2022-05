Mickael GUILBERT

Passionné par les métiers de l'image, je me suis spécialisé depuis plus de 17 ans dans la retouche d'images et le photomontage.



Je suis passé par pratiquement toutes les possibilités du métier : de la reprographie sérigraphique, la photochromie, la découpe d'adhésif et la pose, la création d'images sur tablette graphique, le Web design, et la PAO. Il ne me manque qu'une formation sur Flash et les logiciels d'animation 3D comme 3DStudioMax pour ne citer que celui la.



Un naturel dynamique et motivé, toujours à la recherche du dépassement de soi, un coup de crayon à la hauteur de mes attentes professionnelles, une connaissance approfondie de l'environnement Macintosh et PC et des logiciels de graphisme, voila mes qualités premières.



J'ai acquis une grande expérience dans la pratique de photoshop et d'illustrator. Je suis disponible pour former, conseiller dans ces domaines précis.



Depuis le 1 novembre 2013, j'ai créé ma petite société de service, dans la formation et la création graphique au service des particuliers et entreprises.



Mes compétences :

Graphisme

Dessinateur

Illustrateur

Conseil

Formation professionnelle