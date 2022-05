Mickaël GUTH

A l'âge de 10 ans, je demandais à mes parents ce que je pourrais devenir plus tard. La réponse fut immédiate : "Mon fils, je pense que le métier d'Ingénieur sera pour toi. Les ingénieurs façonnent le monde. Ce sont les génies de la société".

Il ne m'en fallait pas plus. J'avais envie d'apporter quelque chose à mon entourage, façonner le monde moi aussi. Naturellement doué en mathématiques déjà à cet âge là, j'étais sur la bonne voie.



La suite est plus classique : Classes préparatoires, école d'ingénieur Supélec, double diplôme avec l'Université de Technologie de Berlin. J'étais enfin Ingénieur !



Aujourd'hui, j'ai acquis de l'expérience au cours de nombreux stages et projets d'études. Ils m'ont permis de savoir ce que je vaux, ce que l'entreprise peut attendre de moi et ce que je peux attendre de l'entreprise.



Mes compétences :

Electrotechnique

Mécatronique

Automatique

Simulink

Microsoft Office

Matlab

Linux

Java

Eclipse

Xcos

Scilab