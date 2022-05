Mickaël GUYOCHET

Issu d'un DUT Hygiène Sécurité Environnement, j'ai eu une formation pluridisciplinaire abordant des domaines aussi variés que l’expression communication, le droit, la chimie, la biochimie, la physique, les différents types de pollutions, l’ergonomie, la sécurité incendie…



Salarié entre septembre 2005 et août 2007 à la mise en place de la partie sécurité dans outil de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur, j'ai appris à maîtriser de nombreux outils informatiques. Actuellement responsable technique régional pour une société fabricant et installant du matériel médical, j'ai renforcé mes compétences informatique tout en me confrontant aux rigueurs législatives de ce milieu.



Rigoureux et autonome, j'apprécie de travailler en groupe et fait preuve de capacité d'adaptation dans de nombreux domaines ce qui m'a permis de réussir mes premières expériences professionnelles dans des milieux variés qui m'étaient totalement inconnus.





Mes compétences :

Qualité

Reporting

Informatique

Gestion de base de données

Formation professionnelle

Gestion de la relation client

Informatique industrielle

Bonnes Pratiques de Fabrication