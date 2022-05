Mickael GUYONVARCH

Très orienté résultats, j'aime imaginer l'entreprise comme un endroit où nous avons la possibilité de fédérer les équipes autour d'objectifs opérationnels ambitieux et profitables.



Détermination, courage et respect sont des valeurs qui définissent mon style de management.



Toute ma carrière s'est déroulée dans la cosmétique, devenue aujourd'hui plus qu'un métier, une véritable passion.



Je suis ouvert à la discussion et aux échanges dans ce domaine.



Offre d'emplois et de stages à pourvoir.



- CDI de coordinateur d'équipe de conditionnement

- Stage amélioration continue conditionnement



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Conditionnement

Manager

Lean IT

Pharmacie

Transposition industrielle

Cosmétique

Management

Amélioration continue

Ingénieur

Qualité

Chef de projet

Gestion de projet

Encadrement

Production