Mickaël HASSOUNI

Utilisateur avancé des outils de la gamme ZeBu (émulateurs à base de FPGA Xilinx), mon profil est maintenant axé sur le software, mais ma formation en électronique et mon expérience en validation me rendent réceptifs aux problématiques liées au hardware et à la qualité du logiciel de manière générale, en particulier dans le milieu de l'EDA.



Mes compétences :

VHDL

TCL

Emulation (ZeBu Tools)

C++

Verilog

Microsoft SQL Server

MFC

Qt

WPF/MVVM

C#

XAML