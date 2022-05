Professionnel reconnu par les divers métiers du transport routier, j'ai décidé de mettre mon expertise et mon réseau au service des PME.



Au travers de GESTCAR, je désire soutenir les transporteurs au cours de leurs transactions avec leurs fournisseurs.



Bénéficiant d'une expérience de 8 années dans le commerce des véhicules industriels, je suis en mesure d'apporter toutes sortes de conseil aux professionnels désireux d'être parés aux diverses négociations.



GESTCAR c'est:

- gestion de garantie

- gestion et valorisation de parc industriel

- négociation des tarifs de véhicules neufs

- recherche de véhicules d'occasion adaptés

- mutualisation d'informations et centralisation d'achats

- aide à la vente de vos véhicules d'occasion

- transmission de données tarifaires et techniques ciblées et personnalisées

- réponses rapides et précises à toutes les questions que vous pouvez vous poser, et ce grâce à mon réseau construit pendant 15 années dans le secteur industriel



Grâce à GESTCAR et à ses adhérents, je négocierai des tarifs auprès des constructeurs en terme de véhicules neufs mais aussi en pièces de rechange.



La mutualisation d'informations permettra également aux transporteurs d'appréhender des problèmes connus et ainsi d'éviter tous les désagréments qui en découlent.



Si vous souhaitez un complément d'information ou un devis gratuit n'hésitez surtout pas, vous risquez seulement d'être agréablement surpris!



Mon engagement:

SI GESTCAR NE VOUS FAIT PAS GAGNER D'ARGENT OU NE VOUS PERMET PAS D'EN ECONOMISER, JE VOUS REMBOURSE VOTRE ABONNEMENT!



Testez-moi et vous comprendrez vite l'utilité d'un interlocuteur efficace.



Mickaël HEURTEAU

+33.7.87.40.28.95

mheurteau@orange.fr





Mes compétences :

Négociation achats

GESTION GARANTIES

Mécanique

Finance d'entreprise