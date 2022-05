Mickaël HINGAN

* Pole Mobilité Emploi projet soutenu par le Groupe Renault « avec tous mes remerciements » pour leurs confiances ainsi que leurs professionnalismes puisqu'ils ont su détecter les opportunités de cet association, visionnaires qu’ils sont !



La nouvelle refonte des régions avec ces nouveaux élus a modifié la donne et les engagements financiers pour le pour l' Associatif Pole Mobilité Emploi.



Dans la mesure et « non par choix » ou je ne puisse pas assurer mes fonctions, je reste ouvert à toutes opportunités de carrière, et à de nouveaux challenges avec une entreprise qui sera détecter mes compétences et qualités pour une collaboration durable.



Bien à vous,



https://www.doyoubuzz.com/mickael-hingan



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion de centre de profits

Recrutement

Travail temporaire ressources humaines

Gestion du stress et des conflits

Management opérationnel

Ressources humaines

Responsable d'agence

Écoute dynamique

Connaissance des règles SST

Diplomatie

Webmaster

Animation de réseau

Conscience professionnelle