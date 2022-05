Mickaël HOAREAU

Je suis actuellement responsable technique à Temesis, une PME de Bordeaux.

Je suis télétravailleur : je vis et je travaille à la Réunion.



Je passe beaucoup de mon temps à la coordination des développements, au développement de nouvelles fonctionnalités et à la maintenance du projet Opquast (http://www.opquast.com ) et principalement de Opquast Reporting (http://reporting.opquast.com )



Mes compétences :

Qualité

Python

Django

Développeur

Web

Javascript

jQuery

Télétravail

JSON