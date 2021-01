Mickael HUCHET

=== Prochaine DISPONIBILITE : Juillet 2021 ===



Je suis consultant Freelance sur SAP PO / PI / XI (EAI, middleware, interface), avec de fortes compétences en abap (ALE, IDoc), puisque j'ai débuté par l'abap et continue d'exercer dans ce domaine :

___ Consultant SAP PI depuis Décembre 2004 : plus de 9 projets.

___ Abapeur depuis Mars 2001 : plus de 6 projets.



Mon rôle :

J'interviens aussi bien en début de projet lors de lélaboration des besoins, qu'en phase de développement, de maintenance (support), mais aussi quelques fois en tant que "pompier" pour corriger des problèmes se produisant en production...



Lors des phases de blueprint, j'aide mes clients dans leur compréhension de loutil SAP PI, parfois dans celle de leur besoins (réels), que je transcris ensuite en solution technique la mieux adaptée vis-à-vis des contraintes techniques (perf.) ou métier.



Je peux aussi gérer une équipe de développeurs, définir les règles de nommage, les bonnes pratiques, les templates de bases, faire la config. ALE, configurer le SLD (System Landscape Directory) et bien sûr développer les interfaces !



En revanche, même si j'ai quelques notions... je ne suis pas Admin SAP PI, je laisse çà aux professionnels BT, chacun son métier !



Langue :

Je parle et travaille en Anglais.



Mes compétences :

Consultant SAP

EAI

ERP

Middleware

SAP PI

Conseil

Interface / Echange de données

SAP PO

SAP XI

ALE, IDoc