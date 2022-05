Mickaël ITTAH

Sales & Marketing Manager // Web, Media, Sports, NTIC



7 années d’expériences en Marketing & Commerce

Principales Compétences : Expérience Client Multicanal / Pilotage de projets / Etude et Analyse / CRM Management / Négociation / Formation et Argumentaire / Mise en marché

Passionné de Nouvelles technologies, de Médias et de Sports



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

3G Networks