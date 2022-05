Mickaël JAUD

Directeur muti-sites d'établissements spécialisés dans le secteur de l’enfance, cette fonction me permet d’orienter mes choix, appuyé par mes équipes, en privilégiant la clinique du quotidien du sujet accueilli au sein des établissements dont j'ai la responsabilité. Par ce biais, le but est d'encourager l'amélioration de la qualité de la prise en charge et de stimuler la réflexion ainsi que la co-construction de projets au sein des équipes pluridisciplinaires.



Auparavant, psychomotricien pendant environ 9 ans, auprès de tout petits, jeunes enfants, adolescents et dans le secteur du handicap, j’ai eu la chance de pouvoir développer une expérience clinique riche dans différentes institutions (ITEP/SESSAD, CMPP, IME, CAMSP).



Dans le but de développer cette approche clinique, j’ai ensuite passé un master 2 en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (recherche clinique) en formation continue, ce qui m’a ouvert les portes de la recherche, de l’enseignement, et de la formation aux contacts des étudiants. Je réalise depuis ce temps des interventions en conférence, dans le but de transmettre et d'échanger autour des pratiques.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion financière et comptable

GRH

Pilotage de projet

Partenariat stratégique

Clinique du travail

Recherche clinique

Enseignement