Mickael JEANNEAU

Responsable d agence, gestion du budget commercial et technique et assurer un résultat d exploitation conforme aux objectifs. Gestion des moyens humains et matériels. Animer la clientèle de manière à en assurer le développement selon les orientations fixées. Mission commerciale, prospection, suivi, offres, relances, négociation accords tarifaires. Gérer l espace vente, veiller à la mise en valeur des produits proposés, animation et promotion, televente, suivi des commandes et des stocks. Manager, former, déléguer et contrôler, animer les réunions d agence, les 1/4 d heure sécurité, évaluer les EAE et EAP. Reporting commercial sur un CRM, administratif et technique.