Mickael JORGE DA SILVA

Autant qu'ingénieur civil (spécialité structures), je suis en recherche d'un poste de projeteur en charpente métallique qui me permettras apprendre tout le savoir faire de cette profession et de mettre en place mon projet professionnel pour évoluer comme ingénieur structures métalliques.



Mes compétences :

Simulation numérique (élements finits)

Calcul de structure

Elaboration de plans (autocad 2D / 3D)

Contrôle conformité des ouvrages

Cypecad et Métal 3D

SAP2000

Robot Structural Analysis

Ansys

AutoCAD

Tekla strutures

Gestion efficace et compétences organisationnelles

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel