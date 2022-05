Mickael KACHKOCH

Avec une expérience dans différents secteurs sur des problématiques spécifiques, j'ai pu intervenir sur de la programmation d'automates, de la simulation ou encore du dépannage informatique et de l'assistance utilisateurs.

Capable de rédiger des manuels utilisateurs, cahiers des charges ou spécifications fonctionnelles, et doté d'une aisance relationnelle, je suis à même de vous assister dans la gestion de projets internes ou chez vos clients.

Disponible immédiatement, je suis doté d'un anglais courant et éligible à l'AFPR/POEI



Mes compétences :

Montage intégrale d’un PC

Maintenance et veille des systèmes informatisés

Diagnostic et réparation d’ordinateur

Analyse des problèmes relatifs à l’informatique

Installation de programmes

Installation, mise en service et paramétrage d’un

Formation aide à la personne en informatique (mise

Installation de périphériques et modules additionn

C++, CSS, HTML, PHP, MATLAB