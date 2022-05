Mickaël KARMANN

Diplomé d'un BTS Systèmes Electronique et réussi le concours d'entrée en école d'ingénieur, ma passion pour la programmation m'a permis de lié celle-ci à l'électronique.

J'ai acquis mon expérience en systèmes embarqués au sein d'un bureau d'étude aux projets variés avec des clients de l'aéronautique tel que Airbus.



Je suis amené quotidiennement à la lecture de schémas électronique et la programmation de microcontrôleurs et leurs logiciels applicatifs léger.



J'ai participer à des projets comme Seawing, une société spin-off d’Airbus et d'autres projets plus confidentiel qui ont demandé une certaines rigueur dans mon travail.



Mes compétences :

Solidworks

LabVIEW

C++

C Programming Language

GSM

Informatique

Arduino

Réseaux informatiques & sécurité

Electronique

Microsoft Office

Qt

MPLAB

Microcontroleur

Altium Designer