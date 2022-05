Mickael KLIMCZAK

Développeur web par distraction et aujourd'hui de métier!

Constamment en alerte sur les nouvelles technologies, je n'hésite jamais à repenser mon travail pour être en accord avec les normes et standards actuels tout en gardant une certaine touche personnelle qui fait l’intérêt de tout investissement à mon sens (que ce soit en terme de développement, d’ergonomie, de graphisme et de communication )

Je tends par nature à être très impliqué et soigné dans mes créations et suis très réceptif aux retours.



Mes compétences :

PHP 5

HTML 5

CSS 3

JavaScript

JQuery

SQL

Adobe After Effects

E-learning

Musique

XML

Ajax

Adobe Photoshop CS6