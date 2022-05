Mickaël KNOLL

Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole des Mines d'Albi, complété par un doctorat en Mécanique et Sciences des Matériaux / Géophysique en collaboration avec le laboratoire Géosciences Montpellier (Université de Montpellier 2) et le Centre d'Etudes de Mise en Forme des Matériaux de l'Ecole des Mines ParisTech (CEMEF).



J'ai poursuivi mon parcours en tant qu'ingénieur-chercheur à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).



J'occupe actuellement le poste de responsable assistance technique et industrialisation au sein d'Eurokera, Joint Venture Saint-Gobain/Corning.



Mes compétences :

6 sigma

Amélioration continue

Industrialisation

Matériaux