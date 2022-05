Mickael KOUAME

Madame, Monsieur,





Titulaire d’un diplôme de comptabilité et gestion (DCG), je suis disponible immédiatement pour intégrer votre société.



Des Connaissances et compétences, que j’ai pu mettre en pratique et développer lors de mes expériences à l’agence comptable de la Dila au sein du service facturier, à l’agence comptable de l’Université de Paris 7 Diderot au bureau au bureau des recettes, à l'Université Paris Saclay et à Universcience à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris.



Diverses tâches et responsabilités m’ont été alors confiées : le visa des dépenses, le traitement des factures clients et fournisseurs, les rapprochements bancaires, l’enregistrement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de la commune, la déclaration de TVA et les opérations d’inventaires. Travaux que j’ai réalisés à l’aide de logiciels spécifiques tels que Sifac, Sedit-Marianne, Sirepa et Sage.



Fort de cette expérience professionnelle et relationnelle où j’ai pu mesurer ma capacité d’adaptation, mon sens de l’initiative et ma réactivité, je souhaite intégrer votre entreprise et mettre à profit mon savoir-faire et mes qualités.



Mes compétences :

Comptabilité publique

Comptabilité Fournisseur

Maîtrise de Sage comptabilité et Gestion comm

Comptabilité Client

Rapprochement Bancaire

Opérations d’Inventaire

Maitrise de Logiciels Excel, Access

Gestion

Inventaire

Comptabilité

Sage Accounting Software

Microsoft Office

Ciel Compta

Oracle

SAP