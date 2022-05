Mickael KOUPPE DE K/MARTIN

Autodidacte, créatif, autonome, dynamique, curieux, touche-à-tout, ayant le contact facile, je suis passionné par le monde des affaires, du web et des nouvelles technologies, manager de caractère, polyvalent, méthodique, technique et réactif. Inconditionnel des produits Apple depuis de nombreuses années, j’adopte à leurs instar une attitude avant-gardiste dans ma manière de travailler. Me maintenir à jour dans toutes les solutions et fonctionnalités me permettent d’avoir toujours une avance dans le domaine numérique, plaque tournante de notre société. Efficacité, simplicité, excellence sont mes valeurs.



Mes différentes expériences professionnelles et personnelles me permettent d’approcher autant les entreprises que les particuliers et dans nombre de domaines, pilotables par informatique (installation, vente, marketing, développement, serveur, réseautage, musique, graphisme, audiovisuel et même les loisirs).



Professionnel, j’aime être au contact des gens et me donne pour défi de leur montrer à quel point avoir le bon produit et le bon service, au bon moment peut réinventer toute une façon de vivre, de penser et donc de travailler. Ajouter à cela une maitrise de divers produits et suites professionnelles ou grand public (Adobe creative suite, Logic Studio, Iwork, Ilife, Finale cut studio, Microsoft Office...)



Mon imaginaire nourrit par mon amour de l'art de la musique du cinéma de la nature et de l'évasion je désire la mettre aujourd'hui à votre service.



Mes compétences :

Webmaster

Marketing

Communication

Vente

Développement commercial

Business development

Informatique

Webmarketing

Mac OS

Infographie

Gestion de projet

PAO

Management

MAO