L'oeuvre de Mickaël Lacorre se caractérise par la prédominance de l'impulsion créatrice.

La beauté d'une fille, le cocasse d'une scène, un sentiment d'exaspération, l'admiration pour un personnage, la nostalgie d'un pays lointain ou celle de l'enfance : autant d'éléments déclencheurs à partir desquels l'inspiration de l'artiste va se mettre en oeuvre et donner formes et couleurs à son état d'esprit. Souvent, le sujet prend place au centre du tableau. Une photo, un message rapide à faire entendre, des motifs de genres différents, des frises, viendront s'y ajouter.



Mickaël Lacorre cerne son sujet, l'entoure, le couvre comme un journaliste pour qui les couleurs auraient pris la place des mots.

Les mots. Ils sont présents, eux aussi mais l'artiste les veut brefs, cinglants, explosifs.



C'est l'oeuvre, considérée dans son ensemble, qui fournira la syntaxe. Admirateur de la nature et des grands espaces, Mickaël Lacorre s'avère tout autant un observateur particulièrement incisif des fourmilières humaines.

À des références cinématographiques allant de Terrence Malick à Cédric Klapisch, correspond une oeuvre aussi contemplative que turbulente. Aéroports, centres commerciaux, métropoles surpeuplées, couloirs de métro, gares et autres lieux de transit sont, pour ce globe-trotter avide de découvertes, de véritables théâtres où son oeil, tour à tour, s'étonne, s'émeut ou s'insurge.

Mickaël Lacorre peint et dépeint une société qui ne considère l'individu

qu'en fonction de la place que celui-ci occupe dans le rapport production / consommation. Une société qui génère ses nantis et ses exclus selon des critères que l'artiste interroge plus qu'il ne les conteste idéologiquement.

Pour Mickaël Lacorre, l'absurde n'a pas de contraire ; il serait vain, dès lors, de prétendre à toute démonstration intellectuelle. Sa démarche artistique n'est en rien une conceptualisation aboutie de problématiques sociétales mais des représentations brutes, instinctives, instantanées.

Entre Paris et New-York, qui l'inspire particulièrement, Mickaël Lacorre livre une spontanéité détonnante à travers une oeuvre préoccupée sans être tourmentée.



Les couleurs vives, l'énergie qui se libère dans sa peinture, sont la signature d'un jeune artiste résolument tourné vers la vie.