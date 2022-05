Mickaël LACROIX

Technicien d'études en génie climatique depuis 2009 :



En autonomie, conceptions variées d’installations de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie sanitaire et désenfumage.

Création des cahiers des charges, détermination des procédés techniques et des méthodes dans le respect des normes en vigueur.

Établissement de schémas de principe et réalisation des plans sur Autocad et Revit.

Étude thermique RT2012.

Estimations des coûts des travaux



Mes compétences :

Études hydraulique

Études ventilation

Études thermiques

Études de désenfumage

Réalisation de plans en CVC