Mickael LAKRAIMI

A la recherche d’un nouveau défi, je sollicite aujourd’hui grands leader Européens pour un poste de conseiller financier . Deux critères principaux orientent mon choix: intégrer une société dynamique en forte expansion et opter pour un métier d’avenir.

Dynamique et motivé, j’ai pu consolider à travers mon parcours professionnel des qualités d’écoute et de conseil, d’esprit d’équipe et évoluer dans un environnement où la qualité, la satisfaction client et le respect des engagements sont primordiaux.

De plus, mes expériences variées m'ont permis de mettre en avant mes facilités d'adaptation à divers secteurs d'activité, mon bon relationnel et ma réactivité.

Envie de rejoindre une entreprise ambitieuse et porter avec elle des projets motivants, je recherche idéalement un poste de conseiller et reste ouverte à toutes propositions enrichissantes.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien à votre convenance.



Mes compétences :

➢ Gestion de la relation client/prospect / Interlo

➢ Coordinateur et encadrement d’équipe

➢ Conseil et fidélisation des clients

➢ Garant de la satisfaction des clients

➢ Interlocuteur privilégié