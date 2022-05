Mickael LAMIN

Bonjour, je m’appelle Mickaël Lamin et si je suis inscris ici c'est pour trouver une entreprise en alternance pour valider le diplôme que je prépare qui est "Titre Responsable de gestion des Ressources Humaines de niveau II" (BAC + 3) pour l'année 2016-2017;



Je suis une personne de nature très souriante et qui aime travailler en équipe. Je suis quelqu'un qui s’adapte plutôt facilement à un nouvel environnement et qui aime apprendre de nouvelles choses.



J'espère que mon profil vous intéressera et trouver une entreprise qui pourra me former et me rendre efficace rapidement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel