Mickaël LAMOTTE

Mickael, 20ans, je suis actuellement en BTS SIO option SLAM (informatique option développement / programmation) et je recherche un contrat de professionnalisation d'une durée d'un an pour ma seconde année de BTS. Je suis rigoureux dans mon travail et passionné d'informatique. J'aime apprendre constamment de nouvelles choses dans ce domaine et les réutiliser par la suite pour mes besoins personnels. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes à la recherche d'un alternant dans ce secteur en Île-de-France.



Mes compétences :

Html5

Css3

Php

Java

Javascript

C#

Bootstrap

Sql