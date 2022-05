Mickaël LANGLAIS

Technicien de formation et d'expérience, je serais heureux de pouvoir vous apportez mon appui technique.



Mes fonctions de technicien de maintenance se centralisent sur l'électrotechnique, l'automatisme et l'informatique (Hardware et Software).



Pourquoi ne pas mettre à profit mon expérience en temps que technicien de maintenance afin de pouvoir apporter un service de qualité à vos clients ?



De nature dynamique et méthodique, en constante veille technologique, je serais un collaborateur disponible et réactif. Ayant un bon relationnel, je me ferai un point d'honneur à offrir un service de qualité à toutes entreprise me sollicitant.



Webmaster de deux sites internet, j'essaye de m'ouvrir aux autres et à toutes les technologies évolutives.



Mes compétences :

Informatique

Electrotechnique

Automatisme