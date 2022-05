Mickael LARUE

1 an et 7 mois d’expérience professionnelle :

- 1 an en alternance en tant que commercial et 3 mois en tant qu’assistant de gestion au sein d’une entreprise de BTP, L’Or Bleu

- 12 semaines en tant qu’assistant comptable au sein de Renault Retail Group Luxembourg



Parcours scolaire atypique qui m'a permis de découvrir tous les secteurs de l'entreprise et l'intégralité de son fonctionnement :

- BAC Pro Comptabilité

- BTS Assistant de gestion

- Licence Responsable du développement commercial

- Master Marketing, programme grandes écoles



Une aisance certaine sur l’outil informatique :

→ Maitrise complète du pack office ainsi que de plusieurs PGI

→ De réels compétences sur Photoshop et des notions sur le reste de la suite Adobe

→ Des notions de HTML/CSS



Un bon niveau d’Anglais ainsi que des notions en Allemand.



A la recherche d'une entreprise dynamique, innovante et ouverte à l’international, afin d'évoluer en tant que Chef de projet.



Mes compétences :

HTML

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Adobe Indesign

Adobe

Microsoft Excel