Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de la première Banque Française de Conseil en gestion de Patrimoine, j'accompagne mes clients dans la création et l'optimisation de leur patrimoine. J'apporte un conseil objectif et personnalisé, et assure un suivi à long terme de leurs investissements, afin qu'ils correspondent en permanence à leurs besoins et à l'évolution de leur situation personnelle.