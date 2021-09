Mickaël LE GENTIL

En tant qu'ingénieur en systèmes embarqués, je suis amené à concevoir et développer des systèmes électroniques et les logiciels de traitement de données associés.

Au cours de mes expériences j'ai acquis des compétences techniques dans différents domaines :

- Systèmes communicants sans-fil

- Traitement du signal

- Conception matérielle et logiciels embarqués

- Développement d'interfaces graphiques

Mais aussi des compétences managériales :

- Gestion d'équipe d'ingénieurs

- Gestion de projets et de budgets

- Enseignement en école d'ingénieurs et IUT