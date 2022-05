Mickael LE MAOUT

Après une formation généraliste, et une première expérience très enrichissante dans le B to B, j'ai acquis, depuis 1998, une longue et complète expérience, de la vente auprès des réseaux de distributeurs, tels que : GSB, GSA, Négoces matériaux, Grossistes redistributeurs, ... principalement dans des produits du bâtiments suivants: peintures, produits pour le bois, produits d'étancheïté.

Cette expérience de la vente, de 18 années, peut, par sa diversité, s'appliquer à de nombreux postes, et de nombreux secteurs d'activité.





Mes compétences :

Prescriptions

Customer Relationship Management

Prospection commerciale

Négociation commerciale