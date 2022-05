Mickael LEAL MACIEL

De toutes mes expériences, je n'ai tiré que des forces et des choses positives. Partant du contrôle de soi et de ces émotions à l'envie de réussite permanente, j'ai pu me rendre compte de mes forces à mettre en avant.

Je suis à la recherche pour le futur d'un poste qui me permette de profiter de mes acquis, de bénéficier d'un travail en équipe sans pour autant oublier le travail personnel. Beaucoup trop de choses que je suis prêt à venir vous expliquer, si vous le souhaitez.