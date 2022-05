Mickael LEBOURGEOIS

Mon projet professionnel est à court terme de devenir être un Conducteur de Travaux TCE expérimenté afin de passer rapidement Chargé d’Affaires dont je possède déjà certaines qualités requises comme répondre à tout type d’appel d’offre.



Les chantiers que je gère vont, je l’espère avec l’expérience, devenir plus importants afin d’avoir plus de responsabilités et de vivre une expérience humaine particulière tant la gestion des ressources humaines et matérielles me sont intéressants.



Ambitieux et motivé, je n’ai pas de limite dans ma carrière, je prendrai les opportunités quand elles s’offriront à moi, comme un chantier dans l’hexagone, ou pourquoi pas à l’étranger.





Mes compétences :

Autocad